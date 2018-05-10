Ирландский лоукостер Ryanair ведет переговоры с пятью украинскими аэропортами, рейсы в которые планируется запустить летом 2019 года.

Об этом заявил исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири, сообщает "Украинская туристическая газета".

В то же время, О'Лири выразил сожаление, что авиакомпания пока не может открыть все направления из Украины, которые бы хотелось, в связи с существующими ограничениями по межправительственным соглашениям.

"Сейчас мы ведем переговоры с еще пятью украинскими городами - возможно, уже следующим летом мы откроем туда свои полеты. Я думаю, мы будем развиваться в Украине очень агрессивно и быстро наращивать темпы своего присутствия на рынке", - рассказал представитель лоукостера.

Он уточнил, что направлением №1 для компании является Киев.

О'Лири сообщил также, что ведутся переговоры с аэропортами таких городов, как Харьков, Одесса, Днепр, Херсон и Винница.

"Я буду очень рад, если следующим летом мы сможем предложить нашим пассажирам рейсы в такой красивый город, как Одесса. Но пока еще рано говорить о конкретике, нашим и украинским переговорщикам еще необходимо много поработать для успешной реализации данного проекта", - отметил он.

Авиаперевозчик Ryanair со второй попытки намерен с 3 сентября 2018 года открыть рейс из Киева в Берлин (аэропорт "Берлин-Шенефельд"), а в октябре - запустить рейсы по 10 направлениям из Киева и по пяти из Львова: из Киева в Барселону (четыре рейса в неделю), Братиславу и Вроцлав (по три), Варшаву (четыре), Краков (три), Познань и Гданськ (по два), Вильнюс и Стокгольм (по три), Лондон (пять); из Львова в Краков (три), Варшаву (три), Дюссельдорф (три), Мемминген (два) и Лондон (три).

Ранее "Страна" сообщала, что Ryanair изменила расписание авиарейсов в Украину.

Также Ryanair может начать летать в Украине раньше осени - Порошенко.