СБУ вызвала на допрос лидера Коммунистической партии Петра Симоненко.

Об этом сообщает пресс-служба КПУ.

"Сегодня, 10 мая 2018, лидер Компартии Петр Симоненко вызван на допрос в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области на 14:00", - сказано в сообщении.

Симоненко должны были допросить вроде по делу о финансировании КПУ "площади Саакашвили".

В то же время в СБУ пока не сообщают каких-либо подробностей, ссылаясь на тайну следствия.

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ показала, что нашла при обысках у Петра Симоненко, которого обвинили в измене.

8 мая 2018 года, накануне Дня Победы, с 8:00 утра Служба безопасности Украины провела обыск по месту жительства лидера Комсомола Украины Михаила Кононовича в Киеве и лидера КПУ Симоненко.

В СБУ отметили, что в ходе расследования правоохранители "установили механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине". Во время обыска изъят ряд вещественных доказательств в виде печатной продукции.

Также в Украине запретили 18 российских изданий, в том числе книги Симоненко и Табачника.