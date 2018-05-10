В четверг, 10 мая, парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра, сообщает Интерфакс.

За его кандидатуру проголосовали 134 парламентария, против - 28. Некоторые представители оппозиции бойкотировали заседание.

Напомним, что в апреле партия Виктора Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз" на выборах получила 133 места из 199 в парламенте Венгрии.

Известно, что Виктор Орбан избран на пост премьера в четвертый раз, и это будет его третий срок подряд в качестве председателя правительства.

Ранее "Страна" писала о том, что житель Закарпатья признался в организации тысячи голосов за партию Орбана.

Также мы сообщали, что в Венгрии по улицам проходили многотысячные марши противников Орбана.