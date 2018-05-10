Во Львове в кинотеатре один зритель избил другого за разговоры во время сеанса.

Об этом 7 мая сообщила пресс-служба местной полиции.

27-летний нападавший рассказал правоохранителям, что 24-летний пострадавший общался во время кинопоказа с женой и не реагировал на замечания. Потому и был избит.

Медики диагностировали у пострадавшего множественные переломы лицевых костей.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения). Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Суд отправил подозреваемого под стражу с возможностью внести 105 тыс. грн залога.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове произошел взрыв в киоске фаст-фуда.

Также во Львове задержали трех человек, которые разрисовали надписями забор у Монумента Славы.