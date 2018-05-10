Россия пока не получала предложений о проведении очередного саммита "нормандской четверки", однако ждет соответствующих инициатив, так как пауза в этом процессе затянулась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков российскому "Интерфаксу".

"Пока с российской стороной каких-то проговоров не было", - сказал он журналистам.

"Но если будут инициативы - действительно, пауза уже достаточно большая в нормандском процессе по различным причинам - поэтому будем ждать каких-то конкретных инициатив", - добавил Песков.

Так он ответил на вопрос о том, возможна ли встреча "нормандской четверки" в Париже в ближайшее время, как об этом сообщали СМИ.

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