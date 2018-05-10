Нефть эталонных марок дорожает в ходе торгов в четверг из-за роста напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Интерфакс.

Цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:09 мск увеличилась на $0,14 (0,18%) - до $77,35 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,34 (0,48%) - до $71,48 за баррель.

В среду стоимость обеих марок подскочила более чем на 3% после того, как президент США Дональд Трамп принял решение выйти из соглашения по ядерной программе Ирана и вновь ввести санкции против страны, являющейся третьим по величине производителем нефти в ОПЕК.

По оценке аналитиков UBS, поставки иранской нефти на мировой рынок могут упасть на 500 тыс. баррелей в сутки в течение 6 месяцев после введения санкций.

Кроме того, минувшей ночью израильские военные сообщили, что иранские силы осуществили пуск примерно 20 ракет с территории Сирии по израильским позициям на Голанских высотах. В ответ ВВС Израиля нанесли ракетные удары по целям на сирийской территории.

В среду министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране по итогам прошлой недели неожиданно сократились на 2,2 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали их увеличения на 1 млн баррелей. Кроме того, импорт нефти в США упал рекордными темпами с ноября 2016 года.

Запасы бензина на минувшей неделе упали на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей.

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