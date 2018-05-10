Курс евро на мировом рынке может упасть до $1,1825/€.

Об этом сообщил аналитик Альпари Владислав Антонов, пишет ubr.ua.

Котировки начали скатываться с самого утра 10 мая — сначала к $1,1875/€, а затем к $1,1866/€, а прогнозный показатель должен стать дном.

"Учитывая сегодняшние новости, от продаж евро лучше воздержаться, либо торговать минимальным объемом, поскольку цена находится у трендовой линии и есть риски ее пройти", — посоветовал Антонов.

В четверг состоится заседание Комитета по денежной политике Банка Англии. Ожидается, что регулятор сохранит основную ставку на уровне 0,5% и объем выкупа облигаций в объеме 435 млрд фунтов. "И, хотя никаких изменений в монетарной политике английского Центробанка не ожидается, волатильность по фунту будет высокой. Участники рынка для принятия торговых решений будут смотреть на распределение голосов по итогам голосования, а также протоколы заседания и письмо об инфляции", — считает Антонов.

Как только на рынке снизится колебание курсов от новостей по Великобритании, оно возрастет вновь после публикации инфляционных данных по США, которые могут пролить свет на перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

"Вчера индекс промышленных цен в США показал минимальный рост, при этом годовой показатель снизился. Если инфляционный отчет отразит замедление роста потребительских цен, по доллару начнется ликвидация длинных позиций и нисходящая коррекция", — убежден Антонов.

Европа 9 мая работала, и вчера курс единой валюты к доллару проваливался до $1,1823/€ — "американца" скупали те, кто польстился на рост доходности казначейских облигаций США выше 3%.

"После достижения минимального уровня с декабря 2017 года курс евро скорректировался до $1,1897/€. Неспособность "евробыков" пройти трендовую линию привела к снижению курса до уровня $1,1841/€", — уточнил дальнейший ход событий Антонов.

Ранее "Страна" сообщала, что курс НБУ 10 мая - доллар и евро подешевели.

Также Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 17%