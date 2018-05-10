Один из нападавших на нардепа Мустафу Найема, Магомет Саитов в ноябре 2017 года был задержан правоохранителями по подозрению в похищении человека. По версии правоохранителей он требовал у матери 20-летнего парня выкуп его за 5000 долларов за возвращение сына. Об этом пишет Информатор, ссылаясь на подтверждающие этот факт документы.

Фото: kiev.informator.ua

По данным издания, замысел злоумышленника не удался, поскольку его сразу же задержала полиция. Документы, подтверждающие данный факт, оказались в распоряжении Информатора.

Похищение произошло еще 26 ноября (в одной из телеграмм указано 21 число, но это, скорее всего ошибка) 2017 года. В 21:45 женщина обратилась по линии "102" и заявила о том, что на ее телефон перезвонили с номера сына и сообщили о его похищении возле ТРЦ "Украина" (площадь Победы, 1) в Киеве. За его освобождение киднепперы потребовали 5000 долларов.

Со слов женщины, похищение произошло 26 ноября в период с 19:00 до 21:30. Также она сказала, что злоумышленники, судя по голосу, были, скорее всего, кавказцами, как и ее сын, удерживаемый во внедорожнике Toyota Sequoia.

Уже в 22:40 расследованием занялась Нацполиция Шевченковского района. На место происшествия выехала первая следственно-оперативная группа. Судя по документам, сразу же и произошло задержание похитителей.

Злоумышленниками оказались три человека: один гражданин Украины, студент Нацуниверситета Шевченко, и два - граждане РФ (студенты КПИ и Университета Шевченко). Один из них – 21-летний Магомет-Салих Арбуевич Саитов, который через полгода станет одним из участников нападения на нардепа Мустафу Найема.

Уже 27 ноября событие квалифицировали по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса ("Похищение человека по предварительному сговору группы лиц") с пометкой "Раскрытие раньше совершенного преступления"). Санкция статьи – от трех до пяти лет лишения свободы. Стоит отметить, что в реестре судебных решений не содержится никаких данных об этом деле.

Ранее "Страна" писала о том, что суд решил судьбу четвертого участника драки с Мустафой Наемом.

Также мы сообщали, что в Киеве разрисовали машину матери одного из участников конфликта с Найемом.