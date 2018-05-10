Сервис Uber в тестовом режиме запустил доставку еды с помощью беспилотников.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Дары Хосровшахи.

По его словам, доставка еды будет осуществляться в интервале от пяти до 30 минут. Тест проводится в американском городе Сан-Диего.

Испытания пройдут в рамках американской программы по стимулированию развития тестирований летающих дронов, одобренной президентом США Дональдом Трампом.

Вместе с компанией Uber в программе, одобренной американскими властями, участвуют Alphabet, FedEx, Intel и Qualcomm.

Ранее "Страна" сообщала, что Uber создаст летающее такси совместно с NASA.

Также мы писали, что Uber в новой версии засекретит места посадки и высадки пассажиров.