Сотрудник Киевского райотдела полиции Одессы отстранён от службы на время служебного расследования, начатого после того, как он нелицеприятно отозвался об активистах Евромайдана в Facebook.

Об этом сообщил советник главы областного управления полиции Руслан Форостяк.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

Вызвавший скандал комментарий полицейский оставил к посту о планах канадских врачей делать пласические операции участникам Евромайдана в Одессе.

"Ну и правильно, чтобы не узнали и по морде не дали", - прокомментировал инициативу полицейский.

Теперь правоохранителя будет проверять служба внутренней безопасности, а на время проверки он отстранён от занимаемой должности.

Фото: timer-odessa.net

Как сообщала "Страна", ранее за убийство по неосторожности шестерых полицейских наказали домашним арестом.

Мы писали, что Минздрав отстранил ректора Одесского медуниверситета из-за подозрений в коррупции.