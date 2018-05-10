В Харькове осудили мастера по сбору мебели, который ради наживы убил пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала руководитель прокуратуры Екатерина Шевцова, злоумышленника приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокурор в суде настаивал на пожизненном лишении свободы с конфискацией имущества, поэтому прокуратура уже внесла апелляционную жалобу.

В прокуратуре напомнили, что в феврале 2018 года 35-летний житель Донецкой области, который ранее уже отбывал наказание за убийство, устроился работать в мебельную фирму. Собирая шкаф в квартире 75-летней женщины, мужчина разговорился с заказчицей. Женщина рассказала ему, что продала жилье и собирается выехать за границу. Тогда злоумышленник решил "разжиться" средствами старушки.

Он пришел к ней вечером под предлогом завершить работу. Молодой человек солгал пожилой женщине, что опоздал на электричку, и пенсионерка позволила ему остаться в квартире до утра.

"Ночью душегуб набросился на бабушку с угрозами и требованием отдать деньги. Однако женщина сказала, что средства - на банковском счете. Парень не поверил, связал жертве руки и начал бить. Однако пенсионерка в очередной раз ответила ему, что наличных нет. Тогда злоумышленник задушил ее поясом от халата и скрылся", - рассказали в прокуратуре.

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