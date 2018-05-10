В ночь на 13 мая на главной боксерской арене мира - Madison Square Garden - в Нью-Йорке состоится боксерский поединок между чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии WBA в легком весе мексиканцем Хорхе Линаресом.

Как сообщили "Стране" в пресс-службе телеканала "Интер", прямую трансляцию боя можно будет увидеть в ночь с 12 на 13 мая в 02:00 в программе "Большой бокс" (повтор в 07:00 13 мая).

Сам Василий Ломаченко называет предстоящий поединок самым сложным в своей карьере. Для украинского боксера это новая весовая категория, его дебют в легком весе. И в этой категории Хорхе Линарес является самым сильным соперником, не знающий поражений с 2012 года.

Кроме того, для украинца предстоящий бой - это возможность завоевать звание чемпиона мира уже в третьей весовой категории всего за 12 поединков. Если он это сделает, это будет уникальное достижение в мире бокса, очередной мировой рекорд по скорости завоевания титулов.



"Линарес - опасный боксер, он очень хороший боец. У него хорошая скорость, координация и, самое главное, - боксерский интеллект. Он боец высочайшего уровня, и именно с таким боксером я хочу встретиться, чтобы вписать свое имя в историю бокса", - рассказал Ломаченко о своем сопернике.

Оба боксера обещают, что зрителей ждет интересный и зрелищный поединок.

Напомним, в последних четырех противостояниях соперники Ломаченко отказывались от боя, не выдерживая его ударов.



В свою очередь Хорхе Линарес тоже высоко оценивает соперника.

"Его считают лучшим боксером в мире, и для меня это очень хорошая мотивация. Для меня поединок с Ломаченко - это мечта, воплощенная в реальность. И если Орландо Салидо его побил, почему этого не сможет сделать кто-то еще?" - говорит об украинце Линарес.



Спортивные эксперты называют предстоящий поединок главным боем в карьере Ломаченко.

Ранее "Страна" писала о том, что Ломаченко рассказал как готовится к поединку с Линаресом.

Также мы сообщали, что Александр Гвоздик получил право на титульный бой WBC.