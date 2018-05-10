Прокуратура города Киева завершила досудебное расследование по резонансному убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В настоящее время сторонам уголовного производства сообщили о завершении досудебного расследования и открыли материалы следствия. После ознакомления сторон с указанными материалами обвинительный акт будет направлен в суд.

Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное.

Двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей. Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается, сообщает прокуратура.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Денис Вороненков был застрелен киллером 23 марта в центре столицы возле пятизвездочной гостиницы Premier Palace. Он переехал в Украину в конце 2016 года и принял украинское гражданство. Вороненков был одним из свидетелей по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Охранник Вороненкова также получил ранение, но смог ранить киллера. В результате убийца умер в больнице.

Позже СМИ раскрыли личность убийцы - им оказался 28-летний Павел Паршов, уроженец Севастополя. На сайте МВД Паршов указан как разыскиваемый днепровскими правоохранителями и обвиняемый по статьям 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

Ранее "Страна" сообщала, что Максакова заявила о доказательствах причастности экс-мужа Тюрина к расстрелу Вороненкова.

Также харьковский дуплет. Как убийство Вороненкова связали с расстрелом Жилина и криминальной войной за первую столицу.