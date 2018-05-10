Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило коррупционные схемы в оборонно-промышленном комплексе на более чем 1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

В НАБУ отмечают, что минимум на 15 предприятиях комплекса детективы НАБУ сейчас зафиксировали факты, которые стали основанием для открытия уголовных производств.

Чаще всего речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также о закупке товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений.

В результате таких действий, по мнению детективов, по предварительным оценкам, интересам государства нанесен ущерб на сумму свыше 620 млн грн и 3 млн долларов.

Фото: nabu.gov.ua/

"Согласно расследованиям детективов, ключевую роль в появлении коррупционных схем на предприятиях ОПК играют чиновники госструктур: каждый второй подозреваемый в преступлениях, раскрытых НАБУ, принадлежит к этой категории", - отмечают в пресс-службе.

В то же время, кроме расследований существующих коррупционных схем, детективы НАБУ предотвращают появление новых. В частности, выявляя коррупционные риски, в соответствии с требованиями действующего законодательства они обращаются к должностным лицам для их устранения.

"К примеру, таким образом удалось предотвратить закупки по завышенным ценам горюче - смазочных материалов и поставки обмундирования ненадлежащего качества. В целом, благодаря этой деятельности детективам НАБУ удалось предотвратить хищение более 130 млн грн", - добавляют в НАБУ.

Как сообщала "Страна", ранее суд признал незаконным увольнение экс-главы ГосЧС Бочковского, которого подозревают в миллионных хищениях.

Мы писали,что в НАБУ заявили о хищениях на тендере в Николаевском аэропорту.

Также стало известно,что в Китае местное "НАБУ" посадило топ-коррупционера из Политбюро. Всего сидит больше миллиона чиновников.