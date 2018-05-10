Сегодня, 10 мая, радикалы из ультраправой партии "Национальный корпус", поехали пикетировать дом Сергея Левочкина, одного из лидеров "Оппозиционного блока" и совладельца телеканала "Интер".

Националисты уже второй день проводят акции против "Интера" из-за праздничного концерта "Победа. Одна на всех", который вечером 9 мая транслировал телеканал. Во время концерта ведущие заявили: "восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков - это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников".

Эти слова возмутили националистов, которые решили, что речь идет о Бандере и Шухевиче (хотя в эфире телеканала эти фамилии не звучали, что создает курьезную ситуацию - выходит, что радикалы сами соотнесли выражение "фашистские преступники" с лидерами ОУН-УПА).

9 мая "Нацкорпус" блокировал "Интер", а сегодня поехал к дому Сергея Левочкина под Киевом.

Как передает с места событий корреспондент "Страны" около дома произошли стокновения между полицией и радикалами.

Когда корреспондент "Страны" прибыл на место, там уже были окровавленные люди.

Правоохранители говорят, что первым бросать в них камни начали националисты. И потом уже полиция ответила дубинками. Сами радикалы заявили, что полиция не хотела их подпускать к водоему из-за этого и началась потасовка.

Фото "Страны"

Фото "Страны"

Сейчас на месте дежурят около трех десятков полицейских.

Фото "Страны"

Фото "Страны"

Дом Левочкина выглядит полностью нежилым. Тем не менее националисты уже начали обклеивать его стикерами.

Фото "Страны"

Фото: Страна

Отметим, что "Интер" не первый раз подвергается нападкам со стороны националистов. В 2016 году в здание телеканала ворвались радикалы и подожгли его, а затем еще неделю "Интер" находился в блокаде.

В "Оппозиционном блоке" тогда заявили, что за атакой на телеканал стоят представители власти. В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков.

Международные журналистские организации осудили атаку на "Интер".

Также мы рассказывали, что эфир "Интера" ко Дню Победы посмотрели 13 миллионов украинцев.