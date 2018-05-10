Посольство Великобритании в Украине предупредило фанатов ФК "Ливерпуль", который 26 мая сыграет в финальном матче Лиги Чемпионов в Киеве, о проявлениях расизма в украинской столице.

Об этом идет речь в советах посольства Великобритании в Украине английским фанатам, которые намерены посетить финал ЛЧ.

"Большинство путешествий в Украину не вызывают трудностей, однако, были случаи насильственных нападений на иностранных граждан в Киеве и некоторые из них могли произойти на расовой почве, поэтому, проявите особую осторожность и будьте бдительными все время", - подчеркнули в посольстве.

Также британские дипломаты рекомендуют "быть осведомленными с текущей политической ситуацией (особенно в отношении напряжения между Украиной и Россией) и избегать любых действий, которые могут спровоцировать недружелюбную реакцию".

Кроме того, дипломаты отметили, что в Киеве затруднен доступ к общественному транспорту для людей с ограниченными физическими возможностями.

"Как и в любом другом городе, остерегайтесь карманных воров и похитителей сумок в аэропортах, железнодорожных станциях, в районе центра города, на стадионе и во время пользования публичным транспортом. Держите ценные вещи и кошельки вне поля зрения", - говорится в рекомендациях.

Британские дипломаты рекомендуют соотечественникам не оставлять верхнюю одежду или сумки с кошельками или паспортами без присмотра в киевских ресторанах и барах. А также советуют остерегаться предложений от неизвестных лиц по поводу употребления различных напитков.

"Употребление алкоголя запрещено в публичных местах (кроме баров и ресторанов). Местные алкогольные напитки часто являются более крепкими, чем в Соединенном Королевстве, поэтому, учтите это", - сообщает посольство.

Британское посольство разъясняет, что в случае задержания британец может потребовать, чтобы его посетили в изоляторе британские консульские должностные лица и предоставили ему список англоговорящих адвокатов.

"Но они не могут вывести вас из тюрьмы, представлять вас в суде или оплатить ваши счета. Если вы хотите обратиться к консульскому должностному лицу, пожалуйста, сообщите об этом в местные органы полиции", - отмечают дипломаты.

Ранее "Страна" писала о том, что Киев перед финалом Лиги чемпионов украшают цветочными панно и объемными надписями.

Также мы сообщали, что вслед за Порошенко Стець согласился поселить у себя дома футбольных фанатов. Но с двумя условиями.