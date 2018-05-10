Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер 14 мая посетит Донбасс.

Об этом на брифинге после встречи с лидерами Франции и Германии заявил президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал "112 Украина".

"В понедельник (14 мая) мы ждем Курта Волкера, который является координатором со стороны Госдепартамента США. Мы четко подчеркиваем, что Россия должна поддержать проект резолюции, где была бы четко имплементирована дорожная карта с учетом минских договоренностей и миротворцев. Это должно быть включено в решение Совбеза ООН. Это для нас абсолютно ключевая позиция", - отметил Порошенко.

Ранее Курт Волкер заявил, что запланировал следующую поездку в Украину на середину мая. Дипломат отмечал, что во время своего визита он планирует побывать в зоне боевых действий на Донбассе. В то же время он не готов пока сказать, посетит ли Россию и будет ли иметь какие-либо переговоры с российскими официальными лицами.

Как сообщала "Страна", сегодня Порошенко анонсировал следующую встречу нормандского формата в Париже.

Мы писали, что по словам посла Украины переговоры Порошенко с Меркель и Марконом были успешными.

Ранее стало известно, что Волкер ждет позитивного ответа от Кремля по миротворцам на Донбассе.