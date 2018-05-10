На трехсторонней встрече президента Петра Порошенко с лидерами Франции и Германии стороны обсуждали синхронизацию санкций против России, введение миротворцев на Донбасс, а также опасность "Сеерного потока-2" для Украины.

Об этом президент Петр Порошенко заявил в Германии после встречи в Аахене, сообщает пресс-служба президента в Facebook.

Порошенко отметил, что среди обсуждаемых тем была деоккупация Донбасса, имплементация Минских соглашений, санкции против России, а также незаконные выборы в Крыму.

Также по словам Порошенко, проект "Северного потока-2" составляет чрезвычайно большую опасность не только для Украины, но и геостратегическую и оборонную опасность для всей Европы.

"Газотранспортная система Украины - один из элементов сдерживания агрессии РФ. Украина сейчас имеет гораздо более широкую поддержку наших международных партнеров в этом вопросе", - отметил Порошенко.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Ранее "Страна" сообщала, что переговоры Порошенко с Меркель и Марконом были успешными - посол Украины.

Также в немецком Аахене началась встреча Порошенко, Меркель и Макрона.