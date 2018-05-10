Харьковская местная прокуратура №2 направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 42-летнего ювелира, подозреваемого в хищении золота на сумму полмиллиона гривен на ювелирной фабрике.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По словам и.о. главы местной прокуратуры Эдуарда Новикова, подозреваемый работал на фабрике мастером одного из участков.

"Досудебным расследованием установлено, что летом 2017 года мужчина присвоил более 780 грамм золота 585 пробы. Часть драгоценного металла он заменил на другой металл, не представлявший большой материальной ценности. Еще на части золота - умышленно занижал пробу. Таким образом он изменил его стоимость, чтобы заработать на разнице", - рассказал Новиков.

Злоумышленник был разоблачен при проведении инвентаризации.

Сумма причиненного фабрике ущерба оценивается почти в полмиллиона гривен. Ювелир не признает свою вину и не сотрудничает со следствием.

Прокуратура обвиняет подозреваемого в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, осуществленное в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

Если суд признает ювелира виновным, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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