Следующая встреча в нормандском формате (Украина, Россия, Германия и Франция) может пройти в Париже.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко журналистам после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает "Гордон".

"Мы четко скоординировали те шаги, которые мы должны сделать, чтобы в ближайшее время провести заседание в нормандском формате. Наиболее вероятно это может произойти в Париже", - отметил президент.

Порошенко добавил, что нужно качественно подготовить повестку дня, чтобы обеспечить эффективные переговоры в этом формате.

Порошенко напомнил, что 18 и 23 мая Меркель и Макрон встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сегодня в Аахене прошла встреча Петра Порошенко с Меркель и Макроном. Канцлер Германии подчеркивала, что речь не идет о нормандском формате, которым пытаются урегулировать конфликт в Донбассе, так как российский президент в переговорах не участвовал.

Ранее "Страна" сообщала, что переговоры Порошенко с Меркель и Марконом были успешными - посол Украины.

Также в Дюссельдорф прилетел Порошенко, который встретится в Германии с Меркель и Макроном.