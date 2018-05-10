Стала известна точная дата саммита Украина - ЕС
Очередной саммит "Украина - Европейский Союз" состоится в Брюсселе (Бельгия) 9 июля текущего года.
Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск.
"С президентом Порошенко готовимся к нашему очередному саммиту Украина - ЕС 9 июля", - подписал он размещенную в микроблоге фотографию с президентом Петром Порошенко с их встречи, которая прошла 8 мая.
Фото: twitter.com/eucopresident
До этого Порошенко и президент Евросовета Туск договорились о проведении юбилейного 20 саммита.
Ранее "Страна" сообщала, что ЕС и Украина согласовали предварительную дату следующего саммита.
Также следующий саммит Украина - ЕС пройдет в Брюсселе в июле.
Кроме того, Венгрия объяснила, что именно будет блокировать Украине весной и летом из-за скандального закона об образовании.