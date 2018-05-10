В столичных Позняках будет временно ограничено движение транспорта на улицах Здолбуновской и Припятской в связи с ремонтом.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С 1 июня текущего года до 30 ноября 2019 года, сроком на 18 месяцев, будет временно ограничено движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на улицах Здолбуновской и Припятской.

Соответствующее распоряжение КГГА подписано в связи с выполнением ПАО "Киевэнерго" реконструкции ПС 110/10 кВ "Позняки" в части пристройки закрытого распределительного устройства (ЗРУ) со строительством транзита 110 кВ ТЭЦ-5 Позняки.

Публичному акционерному обществу "Киевэнерго" поручено согласовать в управлении патрульной полиции в г. Киеве Департамента патрульной полиции и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры схему организации дорожного движения на период строительных работ, а также обеспечить в настоящее время свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств.

После завершения работ к 30 ноября 2019 компания также восстановит покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия.

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