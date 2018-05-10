В киевском метро пассажиры запечатлели на видео поездку двух девушек-подростков между вагонами. Видео было опубликовано на странице пользователя Яны Смаглий в Facebook.

Девушки ехали между вагонами и периодически держались за поручни поезда.

Из видео можно сделать вывод, что поезд следовал по красной линии метро и на момент съемки прибывал на станцию "Дарница".

"Пока кто-то искал кнопку вызова машиниста, я начала снимать эти видео на случай доказательства этих действий,если это потребуется. В вагоне начинаются разные эмоции,кто-то с ужасом смотрит на это все, а кому-то вовсе безразлично это все. Женщина перед первой ближайшей остановкой начала угрожать им пальцем,кричать чтоб слазили, на что в ответ получила отмашки и кучу матов... Девуля, та, что ближе к выходу,хотела спрыгнуть, но поезд дернулся и она чуть не сорвалась под вагон", - написала в соцсети автор поста.

Ранее "Страна" писала о том, что на Львовской железной дороге пришлось остановить поезд из-за банды зацеперов .

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