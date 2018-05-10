Украинский чемпион мира по боксу Василий Ломаченко, который ранее участвовал в боях во втором полулегком весе, рассказал о процессе перехода в легкий вес и бое с Линаресом.

Об этом сообщает Fight Hub TV.

"Были спарринги, но они ничего не значат, посмотрим, как будет в реальном бою. Сложно сказать, будет ли у Линареса преимущество из-за того, что он долго в легком весе. Надеюсь, этот бой даст мне многое. Посмотрим, как пройдет бой. По его результату станет понятно, как будем двигаться дальше, какие бои мне могут предложить в этой весовой категории", - сказал Ломаченко.

По его словам, тренировки были расписаны заранее, коррективы внесены незначительные. "Была мощная физическая подготовка, все остальное осталось прежним. Я заявил о себе громко и теперь надеюсь держать эту планку высоко на протяжении многих лет. Линарес - один из лучших. Не думаю, что бой будет легким. Такого соперника у меня еще не было", - отметил боксер.

Напомним, бой Ломаченко - Линарес состоится в Нью-Йорке 12 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что Ломаченко предложил не платить боксерам, которые сдаются во время боя.

Также Мэнни Пакьяо заявил о желании провести бой с Ломаченко.