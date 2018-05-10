Эфир "Интера", который в День Победы транслировал телемарафон и праздничный концерт к 9 мая, посмотрели более 13 миллионов человек.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Таким образом 9 мая "Интер" стал лидером украинского телеэфира по всеукраинской аудитории 18+. Доля канала составила 15,7%.

Марафон "Наша Победа", который шел в прямом эфире почти шесть часов, собрал 11,7% аудитории.

Лидером украинского эфира 9 мая стал вечерний праздничный концерт "Победа. Одна на всех". Концерт собрал долю 24,1% среди телезрителей в возрасте 18 лет и старше по всей Украине. Концерт смотрели 7,3 млн человек.

Напомним, концерт "Интера" стал широко известен еще до его выхода. В сети появился фрагмент концерта на 9 мая. Он содержал жесткие заявления ведущих концерта - Андрея Доманского и Анастасии Даугуле - относительно последних событий в Украине.

"Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков - это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников", - произносит Андрей Доманский.

"И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так! Нас много!" - говорит со сцены Анастасия Даугуле.

После этих слов здание телеканала заблокировали националисты "Нацкорпуса". А после выхода концерта в эфир - бросили перед офисом "Интера" коктейль Молотова.

На следующий день радикалы сняли блокаду телеканала, но пообещали продолжить акции.