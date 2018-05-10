Украинский певец Melovin, который сегодня, 10 мая, представит нашу страну на Евровидении-2018 в Лиссабоне, перед вторым полуфиналом конкурса сходил в португальский храм. Вокалист помолился и поставил свечку за мир в Украине. Об этом сообщает Ukr.Media.

Melovin решил не нарушать христианских традиций и перед важным днем наведался в португальский храм в городе Фатима. Сделал он это в сопровождении делегации и посла Украины в Португалии Инны Огнивец. Певец помолился и поставил свечу.

"Я думаю, что здесь очень важно быть всем, кто приезжает в Португалию, и особенно талантливому юноше, который завоевывает место в этой жизни своей тяжелой работой. Я думаю, что это место ему поможет, потому что каждый человек строит жизнь в зависимости от своей веры. Насколько он верит в то, что он делает, и насколько он обращается к Богу за Божьей поддержкой. Я думаю, что это символично, что именно сегодня он здесь", - отметила Инна Огнивец.

Напомним, что сегодня вечером во втором полуфинале украинский певец выступит с песней Under The Ladder. Для его номера созданы эффектные декорации.

"Песня замечательная. Это песня, которая запоминается. Смотрела, как выступал Melovin и как его воспринимала публика. Он умеет завоевывать симпатии, и я была поражена, когда он предложил аудитории спеть, и все начали петь эту песню. Поэтому я думаю, что он победит",- добавила Инна Огнивец.

Сам певец опубликовал в соцсети сообщение, в котором признался, что готов к выступлению на португальской сцене Евровидения-2018. Боевой настрой музыканта поддержали его фанаты, которые отправились болеть за вокалиста.

"Если ты готов, то мы точно готовы", "С нетерпением ждем выступления", "Успеха", – написали пользователи сети.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что по итогам первого дня названы десять финалистов Евровидения в Португалии.

Также мы сообщали, что певец Alekseev, не попавший в финал Евровидения-2018, рассказал о своих чувствах.