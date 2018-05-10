Президент Сирии Башар Асад заявил, что вряд ли в ближайшее время возможна его встреча с Дональдом Трампом.

Об этом сообщают РИА Новости.

По его словам, любая встреча должна иметь результат, но неизвестно, чего можно достичь с таким непоследовательным политиком, как Трамп.

Также в Дамаске отметили, что не верят, что Трамп контролирует США.

"Мы считаем, что реальное государство контролирует любого президента США. Так всегда было в США, по крайней мере последние 40 лет - со времен Никсона, возможно, и раньше, но сейчас все более интенсивно, а самый громкий случай с Трампом", - сказал Асад.

Отвечая на оскорбление американского президента, который назвал его в Twitter животным, Асад сказал, что не думает, что есть такое общество в мире, которое использует такого рода язык.

"Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем", - сказал президент Сирии.

В апреле Трамп написал в Twitter, что "президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада".

Напомним, что США могут оставить в Средиземном море атомный авианосец "Гарри Трумэн" для сдерживания Асада.

Как сообщала "Страна", Франция больше не требует безусловного ухода сирийского президента Башара Асада.