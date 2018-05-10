В Киеве горит Гидропарк. Фото и видео
Сегодня, 10 мая в столичном Гидропарке произошел пожар, но станция метро "Гидропарк" работает в обычном режиме, перебоев с движением поездов нет.
Об этом сообщила пресс-секретарь метро Наталья Макогон в Twitter.
"В Гидропарке пожар, но горит не на нашей территории. Станция метро работает в обычном режиме", - сказала Макогон.
Фото: twitter.com/kyivmetroalerts
В сети появились фото и видео ЧП.
Фото: pravda.com.ua
На Гідропарку пожежа біля колій метро pic.twitter.com/XqwXRp8fPG— Українська правда (@ukrpravda_news) 10 мая 2018 г.
Видео: twitter.com
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