Сегодня, 10 мая в столичном Гидропарке произошел пожар, но станция метро "Гидропарк" работает в обычном режиме, перебоев с движением поездов нет.

Об этом сообщила пресс-секретарь метро Наталья Макогон в Twitter.

"В Гидропарке пожар, но горит не на нашей территории. Станция метро работает в обычном режиме", - сказала Макогон.

Фото: twitter.com/kyivmetroalerts

В сети появились фото и видео ЧП.

Фото: pravda.com.ua

На Гідропарку пожежа біля колій метро pic.twitter.com/XqwXRp8fPG — Українська правда (@ukrpravda_news) 10 мая 2018 г.

Видео: twitter.com

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