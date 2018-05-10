В Раду внесли законопроект, позволяющий национализировать имущество российских компаний и банков в Украине
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который вносит изменения в закон "О санкциях". С их помощью возможно будет национализировать имущество российских государственных компаний и банков в Украине. Об этом сообщает Громадське.
Соответствующий законопроект №8340 внес в парламент депутат от БПП Роман Зварыч. Согласно пояснительной записке к законопроекту, "государство должно соответствующим образом реагировать на действия лиц, осуществляющих террористическую деятельность, что создает угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".
Среди мер, которые предлагается применять в виде санкций к России, в частности, прекращение деятельности российских компаний на территории Украины и их передача в государственную собственность.
"На законодательном уровне введение именно таких секторальных санкций не урегулировано",- объясняют авторы закона.
Ранее "Страна" писала о том, что Украина введет новые санкции против Российской Федерации из-за применения химического оружия в центре Европы и незаконных выборов в Крыму..
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