Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что трехсторонние переговоры с участием Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона были успешными.

Об этом он написал в Twitter.

"После успешных трехсторонних переговоров Президент Петр Порошенко делится отличным настроением с нашими друзьями - президентом Литвы Далей Грибаускайте и Его Величеством Королем Испании Фелипе VI", - сообщил дипломат.

Фото: twitter.com/melnykandrij

Ангела Меркель особенно сердечно поздравила президента Порошенко и "заверила в том, что будет сделано все возможное для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины".

Фото: twitter.com/melnykandrij

В немецком Аахене 10 мая прохшла встреча президентов Украины Петра Порошенко, Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Кроме встречи с Макроном и Меркель на полях церемонии вручения французскому президенту премии Карла Великого планируется встреча украинского лидера с президентом Совета ЕС Дональдом Туском, общение с другими высокими гостями, которые прибудут в Аахен.

Напомним, что 9 мая в Дюссельдорф прилетел Порошенко, который встретится в Германии с Меркель и Макроном

Как сообщала "Страна", это первая встреча лидеров представителей стран Нормандской четверки в "тройственном" формате за довольно длительный период времени без лидера России Владимира Путина. Впрочем, стороны не позиционируют ее как Нормандскую встречу.