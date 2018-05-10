Переговоры Порошенко с Меркель и Марконом были успешными - посол Украины
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что трехсторонние переговоры с участием Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона были успешными.
Об этом он написал в Twitter.
"После успешных трехсторонних переговоров Президент Петр Порошенко делится отличным настроением с нашими друзьями - президентом Литвы Далей Грибаускайте и Его Величеством Королем Испании Фелипе VI", - сообщил дипломат.
Фото: twitter.com/melnykandrij
Ангела Меркель особенно сердечно поздравила президента Порошенко и "заверила в том, что будет сделано все возможное для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины".
Фото: twitter.com/melnykandrij
В немецком Аахене 10 мая прохшла встреча президентов Украины Петра Порошенко, Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Кроме встречи с Макроном и Меркель на полях церемонии вручения французскому президенту премии Карла Великого планируется встреча украинского лидера с президентом Совета ЕС Дональдом Туском, общение с другими высокими гостями, которые прибудут в Аахен.
Напомним, что 9 мая в Дюссельдорф прилетел Порошенко, который встретится в Германии с Меркель и Макроном
Как сообщала "Страна", это первая встреча лидеров представителей стран Нормандской четверки в "тройственном" формате за довольно длительный период времени без лидера России Владимира Путина. Впрочем, стороны не позиционируют ее как Нормандскую встречу.