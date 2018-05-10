Высший совет правосудия (ВСП) внес президенту представление о назначении Виктории Мацедонской на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда.

Об этом сообщает управление информации ВСП.

"Высший совет правосудия постановил внести представление президенту Украины о назначении Мацедонской Виктории Эдуардовны на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидатура Виктории Мацедонской соответствует требованиям Конституции и закона "О судоустройстве и статусе судей", а по результатам квалификационного оценивания она подтвердила способность осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

Отметим, согласно данным, опубликованным на сайте Киевского апелляционного административного суда, Виктория Мацедонская родилась в 1977 году в Виннице. В 1999 году окончила Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. С 2004 до 2010 года она работала на должности судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области, а с 2010 года - на должности судьи Киевского апелляционного административного суда.

Отметим, что Мацедонская известна тем, что в январе 2014 года не поддержала решение своих коллег и в особом мнении указала на незаконность решения судьи Окружного админсуда Киева Богдана Санина, который запретил мирные собрания с 1 декабря 2013 по 7 января 2014 году на Майдане Независимости и других улицах.

Согласно ее декларации за 2016 год, Виктория Мацедонская приобрела автомобиль Audi за 1 млн. 99 тыс. грн.

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