В португальском Лиссабоне 12 мая состоится гранд-финал конкурса "Евровидение 2018". Сегодня станет известен победитель конкурса, которого выберут из 26 финалистов.

Первым на сцену выйдет украинец Melovin, который прорвался в финал с песней Under the ladder.

В этом году "Евровидение" проходит в столице Португалии Лиссабоне, потому что представитель этой страны Салвадор Собрал победил в конкурсе в прошлом году с песней "Amar pelos dois". Это первая победа страны и первый раз, когда Португалия принимает конкурс.

Финал проходит на крупнейшем стадионе Лиссабона Altice Arena (МЕО-Arena), который вмещает 20 тысяч зрителей.

Евровидение - 2018. Прямая трансляция

21.49 До начала финала Евровидения 2018 - всего десять минут! В Лиссабоне идут последние приготовления к конкурсу, а финалисты прокручивают в головах строки своих песен. Особенно волнительно участнику из Украины - Melovin сегодня выступает первым.

21.30 Как всегда, у букмекеров - свои прогнозы на победителей Евровидения 2018. Каждый год они публикуют список конкурсантов, у которых, по их мнению, больше всего шансов на победу.

В этом году, правда, тройка фаворитов менялась несколько раз.

Так, изначально букмекеры делали ставку на победу Израиля.

Позже предпочтение отдали представительнице Кипра - Элени Фурейра. Девушка закрыла первый полуфинал Евровидения, исполнив зажигательную композицию Fuego. На второй позиции расположился представитель Норвегии Александр Рыбак с песней That's How You Write A Song (который уже побеждал в этом конкурсе в 2009 году). А вот Нетта Барзилай из Израиля, которая до этого времени лидировала, теперь расположилась на третьем месте.

А буквально сегодня букмекеры дали новый прогноз. Теперь они уверенно ставят на победу участницы из Кипра - Элени Фурейри. Девушка феерически закрыла первый полуфинал Евровидения, исполнив зажигательную композицию Fuego.

Израилю же теперь прочат второе место, а на третьем,по мнению букмекеров, теперь окажется артист из Ирландии Райан О'Шонесси, который поет песню об однополой любви.

А вот Александр Рыбак и вовсе выбыл из тройки лидеров - теперь он, по мнению букмекеров, займет лишь 8 место.

Представителю от Украины Melovin прогнозируют 20-е место.

Хотя, стоит помнить, что букмекеры не всегда угадывали победителя Евровидения. Так что интрига будет держаться до конца.

21.10 А пока в Лиссабоне волнуются перед финальным выходом на сцену 26 конкурсантов, напомним нашим читателям, с какой песней в этом году покоряет Европу один из них - финалист из Украины Melovin.

Это - выступление Украины во втором полуфинале Евровидения 2018.

Melovin, который закрывал второй полуфинал, в финале выступит первым.

Где смотреть финал Евровидения - 2018

Финал Евровидения покажут телеканалы "UA:Перший" и СТБ, также трансляцию можно смотреть на официальном сайте Евровидения Eurovision.tv. Комментировать на UA:Перший будут ведущий Тимур Мирошниченко и певица Джамала, которая выиграла "Евровидение 2016", а на СТБ – шоумен Сергей Притула.

Видео и текстовую трансляцию финала покажет и "Страна" в 22:00 12 мая.

Ранее организаторы опубликовали список вещей, запрещенных к проносу на выступления, в который, кроме взрывчатки, наркотиков, оружия и алкоголя, попали неожиданные вещи.В из числе стулья, зонтики, мячи для гольфа, лестницы, шлемы, скотч, плоскогубцы и другие рабочие инструменты, моноподы для селфи, микрофоны, чашки, тележки для покупок.

В этом году в конкурсе участвуют 43 страны. От участия в Евровидении отказались Турция, Словакия, Андорра, Монако, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Люксембург, Косово. Россия вернулась на конкурс после годового перерыва.

Как голосуют за участников конкурса

В голосовании принимают участие зрители, которые определяют 50% общего результата, и жюри, на котором остаются вторые 50%.

Каждая страна-участник определяет национальное жюри, которое и голосует за песни. В украинском жюри в этом году – певицы Кристина Соловей и ALLOISE, музыкальный продюсер Виталий Климов, радиоведущий Денис Жупник и музыкант Артур Даниелян.

Национальное жюри составляет рейтинг песен: лучшая песня на первом месте, следующая из лучших на втором и так далее до песни, которая наименее понравилась членам жюри.

Далее песням присуждается количество баллов по итогам голосования жюри и телезрителей, где лучшая песня получает 12 баллов, и далее по нисходящей.

Судьи и зрители, согласно новым правилам, присуждают балы отдельно, и в эфире будут объявлять две оценки каждой стране. Раньше баллы от зрителей и жюри суммировались, и объявлялась уже одна оценка. Если две страны наберут одинаковое количество баллов, то победа будет присуждена тому, за кого будет больше голосов телезрителей.

Зрительское голосование проходит посредством смс или звонка на определенный номер, который во время трансляции будет показан на экране. Один зритель может голосовать до 20 раз за одного исполнителя или за разных. При этом голосовать за представителя своей страны по правилам нельзя, поэтому украинцы не смогут отдать голос за MELOVIN. Если вы отправите смс или позвоните на номер за украинского участника, находясь в Украине, то деньги за это снимутся, а вот голос не будет учтен.

Кто в финале Евровидения

В первом полуфинале выступили 19 участников из разных стран, 10 из них прошли в финал. Теперь в финале конкурса выступят представители таких стран: Албания (Евгент Бушпепа), Чехия (Миколас Йозеф), Литва (Ева Засимаускайте), Израиль (Нетта Барзилай), Эстония (Элина Нечаева), Болгария (EQUINOX), Австрия (Сезар Семпсон), Финляндия (Саара Аальто), Ирландия (Райан О’Шонесси), Кипр (Элени Фурейра).

По результатам второго полуфинала Евровидения-2018 в финальную часть конкурса прошли 10 стран: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.

Кроме того, по правилам конкурса в финал автоматически попадают страны-основатели "Евровидения" – Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция. Также в финале страна, которая принимает конкурс – в этом году это Португалия.

Шансы на победу

В числе финалистов Нетта Барзилай из Израиля, которой букмекеры предрекали победу в Евровидении. Однако после первого полуфинала список лидеров обновился, и израильтянка оказалась не на первом, а на третьем месте – ее сместила киприотка Элени Фурейра. А на втором месте оказался представитель Норвегии Александр Рыбак, который уже побеждал в конкурсе в 2008 году.

Также улучшила свои шансы певица от Литвы Ева Засимаускайте. Ранее в рейтинге букмекеров она занимала 22 место, а переместилась сразу на 5.

Представитель Украины MELOVIN занимает 19 позицию.

Украина на Евровидении - 2018

Украина участвует в "Евровидении" с 2003 года, и первым участником конкурса от нашей страны был Александр Пономарев. Мы пропустили один год - 2015-й - из-за ситуации в стране.

Каждый год участия без исключений представитель Украины выходил в финал. Дважды страна занимала первое место. В 2016 году это была Джамала с песней "1944", а в 2004 - Руслана с песней "Wild Dances". Таким образом, Украина является единственной страной бывшего СССР, которая выигрывала "Евровидение" более одного раза.

Вторые места украинские артисты занимали дважды: в 2007 году Верка Сердючка с песней "Dancing Лаша Тумбай" и в следующем, 2008-м, Ани Лорак с песней Shady Lady.

В тройку лидеров Украина попала в 2013 году, благодаря Злате Огневич с песней Gravity – она заняла третье место.

До прошлого года самым провальным за всю историю было выступление группы "Гринджоли" в Киеве в 2005 году. Они исполняли песню "Разом нас багато", которая стала своего рода гимном оранжевого Майдана, но европейские зрители песню не оценили, и Украина заняла 19 место.

Но в прошлом году антирекорд побила группа O.Torvald с песней "Time", которая заняла 22 место. Интересно, что оба провала произошли во время проведения Евровидения в Украине после победы страны на конкурсе годом ранее.

Евровидение 2003, Рига: Александр Пономарев Hasta la Vista - 14 место

Евровидение 2004, Стамбул: Руслана "Дикі танці" - 1 место

Евровидение 2005, Киев: Гринджоли "Разом нас багато" - 19 место

Евровидение 2006, Афины: Тина Кароль Show me your love - 7 место

Евровидение 2007, Хельсинки: Верка Сердючка Lasha Tumbai - 2 место

Евровидение 2008, Белград: Ани Лорак Shady Lady - 2 место

Евровидение 2009, Москва: Светлана Лобода Be My Valentine! - 12 место

Евровидение 2010, Осло: Alyosha Sweet People - 10 место

Евровидение 2011, Дюссельдорф: Мика Ньютон Angel - 4 место

Евровидение 2012, Баку: Гайтана Be My Guest - 15 место

Евровидение 2013, Мальме: Злата Огневич Gravity - 3 место

Евровидение 2014, Копенгаген: Мария Яремчук Tick-Tock - 6 место

Евровидение 2015: Украина не участвовала в конкурсе из-за ситуации на Донбассе, оккупации Крыма и экономической ситуации.

Евровидение 2016, Стокгольм: Джамала 1944 - 1 место

Евровидение 2017, Киев: O'Torvald сTime - 22 место.

Евровидение 2018, Лиссабон: выступит MELOVIN Under the Ladder.