ФК "Шахтер", как в первый раз праздновал свою уже двенадцатую победу в Кубке Украины. Футболисты "оранжево-чёрных" не жалели голосовых связок, чтобы отметить завоевание очередного трофея.

Вместе с командой был и её капитан Дарио Срна, который по-прежнему не может помочь "горнякам" на футбольном поле.

При этом противостояние "Динамо" и "Шахтёра" продолжается, пишет издание Тerrikon. Теперь уже в свете чемпионской гонки - дончанам необходимо обыграть "Верес" (13 мая, Харьков), чтобы досрочно оформить золотой дубль.

Напомним, что вчера в Днепре "Динамо" сыграл с "Шахтером" со счетом 0:2 (0:0).

Голы забили Феррейра, 48 (0:1) и Ракицкий, 61 (0:2)

Также мы сообщали, что выиграв на "Днепр-Арене" футболисты Шахтера установили рекорд Украины.