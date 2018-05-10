Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал три версии пожара в Балаклее, которые рассматривает прокуратура.

Об этом сообщает УНН.

"Никаких признаков внешнего воздействия или диверсий нет. Вопрос в том, что мы сейчас расследуем уголовное производство, и хотим установить причину. Причины, которые озвучивало Министерство обороны - они имеют право на жизнь. То есть это случайная искра, которая зажгла траву, подрыв неразминированных остатков после трагедии марта прошлого года или нарушения правил техники разминирования со стороны групп, которые проводили разминирование", - сказал Матиос.

Он добавил, что невозможно установить причину пожара в Балаклее без результатов экспертизы.

Напомним, что 3 мая, в Балаклее Харьковской области, где расположены крупные военные склады, раздавались взрывы. Власти начали эвакуацию школ и жилых домов поблизости 61 арсенала, где и произошла детонация.

А 8 мая спасатели заявили, что полностью ликвидировали пожар в Балаклее.

Ранее и в ВСУ называли три версии пожара в Балаклее.