Кабинет Министров увеличил должностной оклад мэра Киева Виталия Кличко с 11 до 15,4 тыс. гривен.

Такое решение было принято в ходе заседания правительства.

Согласно постановлению, должностной оклад мэра Киева составляет 15,4 тыс. гривен, его первого заместителя и секретаря Киевского городского совета - 13,8 тыс. гривен.

Кроме того, своим решением Кабмин увеличил до 12,2 тыс. гривен оклады мэров городов с населением более 1 млн человек.

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко заработал 5 миллионов гривен в прошлом году. Основной доход мэра - роялти.

Также Кличко указал в декларации белый рояль, 9 велосипедов и мраморные часы.

Также Кличко увеличили зарплату в 1,5 раза, пока он был в Давосе.