В пятницу, 11 мая, в Украине похолодает из-за скандинавского антициклона.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Уже с пятницы в Украину зайдет скандинавский антициклон. То есть, его влияние распространится практически на все наши области. А поскольку он формируется с арктическим холодным воздухом, то и в Украине завтра ощутимо похолодает. В течение дня 11 мая температура воздуха составит +14...+18 градусов, на западе будет теплее, +20...+25 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, завтра осадки в Украине маловероятны. На востоке усилится северо-восточный ветер - до 15-20 м/сек.

В Киеве 12 мая - сухо, +16+18, а 13 мая будут идти холодные дожди и ожидается +14+16 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" сообщала, что погода в Киеве в ночь на 9 мая побила 137-летний температурный рекорд.

Также синоптик показала фотографии, какой будет погода в Украине на 9 мая.