Нардеп Мустафа Найем, которому полиция выделила охрану после инцидента в центре Киева, рассказал новые подробности конфликта.

Об этом сообщает "Новое время".

В день, когда произошло нападение, нардеп от БПП планировал поехать в Мариуполь с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

"30 апреля я ехал домой, чтобы забрать вещи, которые уже были собраны, и отправиться на вокзал. Мы планировали с Владимиром Омеляном ехать в Мариуполь в плацкарте и там провести презентацию транспортного проекта. Ехал и ехал себе спокойно. В районе Бессарабки, на бульваре Шевченко, меня несколько раз пытался подрезать Mercedes. Один раз жестко подрезал, второй раз попытался подрезать", – рассказал Найем.

По его словам, Mercedes ехал не по своей полосе и подрезал не только его.

"Дальше мы остановились, поскольку иначе было бы столкновение. Водитель Mercedes выскочил из машины, я тоже выбежал из авто", - сообщил нардеп. После этого разговор перешел не в конструктивное русло.

Напомним, что 30 апреля в Киеве автомобиль Найема подрезала машина, в которой ехали чеченские студенты, учившиеся в Украине. Началась словесная перепалка. Позже на место инцидента подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из чеченцев ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Один из участников конфликта улетел в Азербайджан.

Как сообщала "Страна", Украина не подавала запрос об экстрадиции чеченца, избившего Найема. Его выдача может занять месяцы.