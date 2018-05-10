Венгрия передаст Закарпатью 37 тысяч доз французской вакцины - Москаль
Венгрия на следующей неделе передаст Закарпатской области 36,6 тыс. доз вакцин стоимостью 17,46 млн гривен в качестве гуманитарной помощи.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.
Отмечается, что медпрепараты будут переданы областной организации Красного Креста по просьбе обладминистрации для покрытия дефицита вакцин в регионе.
Так, Венгрия передаст два типа вакцин: 21,6 тыс. доз пятикомпонентной вакцины пентаксим и 15 тыс. доз вакцин от кори, паротита и краснухи (КПК) M-M-RVAXPRO.
Оба препарата французского производства и сертифицированы в Украине.
Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве назвали области с самым низким уровнем вакцинации против кори.
Также в Украину доставили 800 тысяч доз бельгийской вакцины от кори.