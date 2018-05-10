В четверг, 10 мая, Кабмин на заседании утвердил международный бренд Украины.

Об этом сообщает УНН.

Министры одобрили постановление, которое подготовило Министерство информационной политики. Логотипом и слоганом бренда Украины в мире стало словосочетание UkraineNOWua.

"Сегодня, 10 мая, в Украине появился собственный бренд UkraineNOWua", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Напомним, что власти Киева намерены обновить и усовершенствовать официальный герб города. Герб столицы должен появиться на памятных монетах Нацбанка. В столице используются сразу два герба, один из которых не утвержден, другой утвержден еще в 90-х годах, но с неправильным описанием.

Как сообщала "Страна", 10 мая Кабмин утвердил перечень объектов для большой приватизации в 2018 году. Согласно пояснительной записке, приватизация данных объектов будет способствовать их модернизации и техническому переоснащению.