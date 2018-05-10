В Украине с появлением 4G-связи значительно ухудшилась мобильная интернет-связь.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время заседания правительства в четверг.

"Еще один вопрос в рамках приватизации 4G. У нас было 2G, 3G, теперь 4G. Я думаю, что со мной согласятся украинцы, что во многих городах у нас уже даже и 3G перестало работать. Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по дороге", - сказал Гройсман.

Он дал поручение Национальной комиссии по регулированию связи провести замеры по работе мобильных операторов в рамках доступа к интернету. "Пусть потом не обижаются. Мы будем говорить правду. Деньги они все берут честно. Там же сразу со счета снимается. Но качество связи значительно ухудшилось. И если кто-то говорит, что это такой транзитный период с 3G к 4G, хорошо, я согласен. Но сделайте его бесплатным", - заявил премьер.

Глава правительства добавил, что такие замеры будут проведены в ближайший период и о результате сообщат публично.

Украинские мобильные операторы 30 марта запустили связь четвертого поколения в крупнейших городах. При частоте в диапазоне 2400 МГц суммарно государство получит за лицензии более 2,45 млрд гривен. В сумме государство получило 7,89 миллиарда за 4G.

Ранее "Страна" сообщала, что "Киевстар" поднял тарифы после запуска 4G.

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