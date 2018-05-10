Перечень из 26 объектов большой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году, утвержден Кабинетом Министров Украины. Это решение приняли на заседании правительства сегодня, 10 мая. Об этом сообщают Украинские Новости.

Согласно пояснительной записке, приватизация данных объектов будет способствовать их модернизации и техническому переоснащению, а также позволит выполнить план по приватизации на 2018 год (21,3 млрд гривен в государственный бюджет).

Согласно распоряжению, 18 объектов, которые находятся в управлении ФГИ будут выставлены на продажу: энергопоставляющие компании "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) - Херсонская ТЭЦ, Днепровская ТЭЦ, Криворожская ТЭЦ, Северодонецкая ТЭЦ, "Азовмаш", "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат, "Ориана", Завод алюминиевой фольги, "Президент-Отель", "Центрэнерго", Одесский припортовый завод и "Сумыхимпром".

Три объекта находятся в управлении Министерства экономического развития и торговли: Объединенная горно-химическая компания, завод "Электротяжмаш", Днепровский электровозостроительный завод.

Два объекта находятся в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия: "Аграрный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ).

Один объект подчинен Министерству энергетики и угольной промышленности - "Угольная компания" Краснолиманская", один объект подчинен Кабинету Министров Украины - "Национальная акционерная компания "Украгролизинг" и еще один объект подчинен Министерству здравоохранения - "Индар".

Фото: ukranews.com

Ранее "Страна" писала о том, что Одесский припортовый завод за три года подешевел в десять раз.

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