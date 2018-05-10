В Германии началась встреча президентов Украины Петра Порошенко и Франции Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Лидеры встречаются в Аахене, где прошла церемония вручения Макрону премии Карла Великого, сообщает пресс-служба Петра Порошенко в Facebook.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

Это будет первая встреча лидеров представителей стран Нормандской четверки в "тройственном" формате за довольно длительный период времени без лидера России Владимира Путина. Впрочем, стороны не позиционируют ее как Нормандскую встречу. Задача - согласовать общую позицию, с которой Меркель поедет в Сочи 18 мая и позже с визитом в Россию отправится Макрон. Речь идет, в частности, о перспективах размещения на Донбассе миротворческой миссии.

Кроме того, западные партнеры намерены обсудить с Порошенко ход реформ в Украине.

Предыдущая встреча в Нормандском формате на высшем уровне состоялась в октябре 2016 года в Берлине. После этого контакты продолжаются на рабочем уровне.

Ранее "Страна" сообщала, что в Дюссельдорф прилетел Порошенко, который встретится в Германии с Меркель и Макроном.

Также Макрону сегодня вручат премию Карла Великого.