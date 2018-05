Вечером 10 мая в португальском Лиссабоне проходит второй полуфинал поплярного конкурса "Евровидение".

В прямом эфире по ТВ его будут показывать каналы "UA:Перший" и СТБ. На "Первом" комментировать Евровидение 2018 будут певица ALYOSHA и Тимур Мирошниченко, а на СТБ - ведущий Сергей Притула.

В интернете прямую трансляцию можно смотреть на сайте Eurovision.ua и на официальной интернет-странице Евровидения 2018 Еurovision.tv.

Именно в этом полуфинале выступит представитель Украины – певец Melovin. Он исполнит песню "Under The Ladder" о поражениях, которые посредством разных событий приводят людей к успеху. Его выступление состоится в самом конце, под номером 18.

22.40 Конкурсанты из Нидерландов – Waylon с энергичной песней "Outlaw in 'Em". Из декораций только блоки с подсветкой, на которых стоят музыканты. Стоит отметить леопардовый пиджак солиста и энергичные танцы гитаристов.

22.34 Молдавские участники DoReDos из своей песни "My Lucky Day" устроили мини-представление, используя в качестве декорации "стену" с открыващимися дверями и окошками.

22.32 Также ведущая подержала норвежского конкурсанта Расмуссена за бороду и попросила его и его команду прокричать что-нибудь на датском в микрофон. Почле чего перевела их фразу так: "Мы любим милых котят".

22.30 Первая пауза в выступлениях - ведущие общаются с Александром Рыбаком из Норвегии. "В чем смысл жизни?" - спросила ведущая. "В вашем платье", - не растерялся певец.

22.28 На выступлении оригинально замаскировали инвалидную коляску Юлии - девушку посадили в огромный светящийся конус, напоминающий то ли вулкан, то ли оригинальную гигансткую юбку.

22.27 На сцене - российская певица Юлия Самойлова, которая со скандалом пропустила предыдущее Евровидение. В этом году она уже успела "отличиться" в Лиссабоне фото с советской символикой.

22.25 А вот песня у "викингов" не соответствует суровому виду - она лирическая и мелодичная".

22.23 Датчанин Расмуссен - с виду настоящий викинг, что подчеркивают белые паруса на сцене. Он исполняет песню "Higher Ground" в компании еще четверых парней.

22.19 На сцене артистка из Сан-Марино Джессика (feat. Дженифер Бренинг) "Who We Are". Кроме двух танцовщиц, на сцене присутствуют четыре небольших танцующих робота, причем один из них "держит" табличку с надписью "Seze doesn't matter" ("Размер не имеет значения").

22.14 Следующие участники - сербы Саня Илич и "Балканика", у них песня с этническими мотивами на сербском языке. "Фишка" из выступления - 4 барабана, по виду выглядящих как металлические бочки.

22.11 Девушки The Humans из Румынии с лирической песней "Goodbye". На сцене - неподвижные фигуры в латексе и белых масках, а музыканты в одинаковых белых одеждах.

22.05. Без долгих вступлений начались выступления участников. На сцене - представитель Норвегии Александр Рыбак. Как и в прошлое свое участие в Евровидении, певец на сцене танцует со скрипкой.

22.02 Евровидение стартовало! На сцене - ведущие церемонии.

Что известно об участнике от Украины

За Украину на Евровидении выступит 20-летний Костя Бочаров из Одессы, известный под псевдонимом Melovin, он является победителем 6-го сезона шоу "X-фактор". Он уже пытался поехать на Евровидение от Украины год назад, но тогда занял только второе место.

Артист является достаточно многогранной личностью - он не только пишет песни, но и занимается режиссурой, увлекается практической химией, дизайном и фотографией, а также любит готовить.

Отличительная черта имиджа Melovin - цветные линзы. Кроме того, он красит волосы в два контрастных цвета.

К слову, Melovin перед вторым полуфиналом "Евровидения" сходил в португальский храм в городе Фатима. Там артист помолился и поставил свечку за мир в Украине. Компанию ему составили украинская делегация и посол Украины в Португалии Инна Огнивец.

Порядок выступлений во втором полуфинале

01. Норвегия – Александр Рыбак с песней "That's How You Write А Song"

02. Румыния – The Humans "Goodbye"

03. Сербия – Sanja Ilić & Balkanika "Nova deca"

04. Сан-Марино –Jessika (feat. Jenifer Brening) "Who We Are"

05. Дания – Rasmussen "Higher Ground"

06. Россия – Юлия Самойлова "I Will not Break"

07. Молдова – DoReDos "My Lucky Day"

08. Нидерланды – Waylon "Outlaw in 'Em"

09. Австралия – Jessica Mauboy "We Got Love"

10. Грузия – Iriao "Sheni Gulistvis"

11. Польша – Gromee feat. Lukas Meijer "Light Me Up"

12. Мальта – Christabelle "Taboo"

13. Венгрия – AWS "Viszlát nyár"

14. Латвия – Laura Rizzotto "Funny Girl"

15. Швеция – Benjamin Ingrosso "Dance You Off"

16. Черногория – Vanja Radovanovic "Inje"

17. Словения – Lea Sirk "Hvala, ne!"

18. Украина – MELOVIN "Under the Ladder"

В голосовании, которое проходит посредством отправки смс за соответствующего участника, принимают участие зрители из стран, которые участвуют в соответствующем полуфинале. Голосование длится 15 минут, при этом телезрители определяют только 50% результата, а еще 50% остается за жюри.

Из 18 участников второго полуфинала останутся только 10, еще столько же прошли в финал из первого полуфинала. Кроме того, по правилам Евровидения в финал автоматически проходят представители страны-хозяйки (в 2018 году это Португалия) и пяти стран-основателей конкурса: Германии, Испании, Великобритании, Италии и Франции. Всего в финале, таким образом, окажется 26 участников.

Выход в финал из второго полуфинала прогнозируют представителям таких стран: Швеция, Норвегия, Австралия, Украина, Нидерланды, Молдова, Дания, Польша, Венгрия, Россия. При этом украинский участник значится у букмекеров под номером 3, что означает высокие шансы попасть в финал.

Финал Евровидения 2018 состоится в эту субботу, 12 мая.