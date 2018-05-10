Болезни десен могут принести вред не только зубам, но и всему организму. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

В своем посте глава МОЗ сослалась на исследования, указывающие на связь между болезнями десен и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезней органов дыхания и даже некоторых видов рака.

Она также добавила, что если человек имеет так называемые "красные флажки", то это может свидетельствовать о проблеме с деснами. Среди симптомов может быть кровь, неприятный запах изо рта и отек. Если же игнорировать эти сигналы, то следующим этапом может быть опущение десны и потеря зубов.

К тому же, кариес не является наиболее распространенной причиной потери зубов и возникновения проблем ротовой полости. Первое место занимают заболевания десен.

Гингивит и пародонтит входит в топ-6 самых распространенных заболеваний среди населения планеты. Этими болезнями страдают около 743 миллионов человек.

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун развеяла миф о гипертонусе матки.

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