На глубине более 10 км, на дне Марианской впадины, обнаружили пластиковый пакет. По мнению исследователей, это иллюстрирует масштабы загрязнения океана.

Об этом пишет журнал Marine Policy.

Находку сделали в рамках проекта Японского агентства наук и технологий по изучению земли и моря JAMSTEC.

За 30 лет работы в рамках проекта исследователи обнаружили более трех тысяч единиц мусора в наиболее глубоких местах океана. Треть от общего числа находок составил микропластик от одноразовых упаковок.

Вторым по распространенности оказался металлический мусор.

Напомним, что в ВОЗ подсчитали, что грязный воздух ежегодно убивает семь миллионов человек.

Как сообщала "Страна", ученые случайно нашли фермент, который разлагает пластиковые бутылки в считанные дни.