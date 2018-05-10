Пластиковый мусор обнаружили даже на дне Марианской впадины
На глубине более 10 км, на дне Марианской впадины, обнаружили пластиковый пакет. По мнению исследователей, это иллюстрирует масштабы загрязнения океана.
Об этом пишет журнал Marine Policy.
Находку сделали в рамках проекта Японского агентства наук и технологий по изучению земли и моря JAMSTEC.
За 30 лет работы в рамках проекта исследователи обнаружили более трех тысяч единиц мусора в наиболее глубоких местах океана. Треть от общего числа находок составил микропластик от одноразовых упаковок.
Вторым по распространенности оказался металлический мусор.
Напомним, что в ВОЗ подсчитали, что грязный воздух ежегодно убивает семь миллионов человек.
Как сообщала "Страна", ученые случайно нашли фермент, который разлагает пластиковые бутылки в считанные дни.