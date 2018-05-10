Дети в черкасской школе не могли 8 мая отравиться азотом.

Об этом сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун перед заседанием правительства, передает УНН.

"Отравление из азота не выглядит так, как это произошло с детьми. Это в основном проблема с дыхательными путями, и это совсем по-другому выглядит. Тогда или в крови, или в моче мы нашли бы азот, а мы не нашли", - сказала Супрун, отвечая на вопрос о том, могло ли вызвать заболевание возможные проблемы на заводе "Азот".

Главной версией отравления детей в школе в Черкассах пока остается локальное распыления неизвестного вещества. По этому поводу активно работают правоохранители.

8 мая в городе Черкассы на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия десятки учеников школы (2-9 классы). На лечении в результате отравления находится 54 ребенка и 4 взрослых. У всех пострадавших наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

Всего на линейке находилось 424 ученика. Учебный процесс в школе приостановлен.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черкассах госпитализировали еще двух детей после загадочного отравления.

Также мы рассказывали, что 11 школьников из реанимации перевели в стационар.