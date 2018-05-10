Утром 10 мая ситуация возле офиса телеканала "Интер", который вчера блокировали радикалы, спокойная.

Об этом сообщает Укринформ.

Под стенами офиса на улице Дмитриевской нет пикетов и протестующих. Также на месте нет и правоохранителей.

Около 20 уборщиков отмывают фасад и отчищают его от наклеек "Интер будет наш" и "Сделаем Интер украинским (патриотическим)", которые ранее расклеили представители "Национального корпуса".

В то же время Нацкорпус призывает всех желающих в 13:00 присоединиться к пикету возле дома одного из владельцев телеканала "Интер", народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина в связи с выходом в эфир концерта "Победа. Одна на всех".

Напомним, что утром, 9 мая, под стены здания телеканала "Интер" пришли представители ультраправой партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого. Они заявили, что блокируют "Интер", чтобы не допустить показ в телеэфире концерта в честь "Дня Победы

Вечером протестующие обрисовали баллончиками фасады, бросили на ступеньки перед зданием кулек с красной краской, и подожгли несколько фаеров. После этого в ход пошел коктейль Молотова.

Также ультраправые пообещали новые атаки на телеканал "Интер".