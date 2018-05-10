Под Варшавой группа неизвестных напала на трех граждан Украины и жестоко избила одного из них.

Об этом передает Польское радио.

Трое украинцев, которых зовут Николай, Андрей и Руслан работают в Ассоциации водных компаний в селе Глоскув рядом с Варшавой. Им от 45 до 52 лет.

"Мужчины спокойные, вежливые и доброжелательные, никогда ни с кем не конфликтовали", - рассказал их коллега по работе.

Украинцы арендовали жилье в Глоскуве. 3 мая они пошли в местный магазин. После выхода из него их задел незнакомый мужчина. Между ним и украинцами произошла словесная перепалка. Со временем ситуация начала развиваться серьезнее. "По их словам, мужчина сказал, что знает, где они живут. Он достал телефон и куда-то позвонил", - рассказал сотрудник пострадавших.

Когда украинцы шли домой, дорогу им внезапно загородили две машины, из которых вышло 6-7 мужчин. Нападавшие вытащили из багажников бейсбольные биты и набросились с ними на украинцев. Двоим удалось убежать. Однако Николаю не повезло. Бандиты поймали его и жестоко избили. Во время избиения у мужчины случился эпилептический приступ. В больницу его привезли с проломленным черепом, множественными кровоизлияниями и откушенным языком.

Правоохранители продолжают розыск нападавших и пока не раскрывают подробности обстоятельств инцидента. Собранный материал до сих пор также пока не позволяет утверждать, произошло ли нападение на национальной почве.

Ранее "Страна" сообщала, что за год в Польше 39 раз избивали украинцев из-за национальности.

Также в Польше выросло число преступлений на национальной почве против украинских заробитчан.