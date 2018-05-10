Украинские школьники заняли первое место в общекомандном зачете на Всемирной летней Гимназиаде-2018 в Марокко.

Об этом сообщил министр спорта Игорь Жданов в Facebook.

"Триумфом для Украины завершилась Всемирная летняя Гимназиада--2018. Наши школьники заняли 1 место в общекомандном зачете. Ребята завоевали 112 высоких наград, из них более 30 золотых медалей", - написал министр.

Он добавил, что Украину представляли 122 школьника-спортсмена, 14-17 лет, из 22 областей Украины. В Марокко они боролись в 17 видах спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, бокс, шахматы, велоспорт, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, спортивная аэробика, дзюдо, каратэ, петанк, плавание, тхэквондо, теннис, вольная борьба, борьба греко - римская.

Фото: facebook.com/zhdanovihor

Во всемирной летней Гимназиаде, которая проходила под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF) приняли участие спортсмены из 52 стран мира.

Как сообщала "Страна", 30 апреля в "Борисполе" проводили Национальную сборную Украины на Всемирную Гимназиаду в Марокко.