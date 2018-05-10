В столице ночь на 9 мая стала самой теплой за последние 137 лет.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Ночь на 9 мая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +16,6 градуса, что на 0,4 градуса теплее, чем это было в 1967 году. Также ночь на 10 мая была рекордно теплой, столбик термометра не опустился ниже 16 градусов тепла, что на 0,6 градуса выше температуры 1996 года", - говорится в сообщении.

В обсерватории отметили, что в мае текущего года уже зафиксировали 12 температурных рекордов. Так, 4 мая в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры в 30,1 градуса тепла. Предыдущий рекорд был установлен в 1911 году.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики обещают прохладный четверг с дождями.

Также жаркий температурный рекорд был установлен в Киеве 2 мая.